СМИ: Роналду может быть обменян «Ювентусом» на Икарди
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Об этом сообщает L'Équipe. По информации источника, «Ювентус» может обменять своего португальского нападающего Криштиану Роналду на аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди.
Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 29 мячей. Его контракт действует до 30 июня 2022 года. Икарди в сезоне-2020/21 провёл 26 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит Роналду контракт до 2023 года с понижением зарплаты.