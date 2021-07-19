СМИ: Роналду может быть обменян «Ювентусом» на Икарди

Французский ПСЖ и итальянский «Ювентус» могут совершить обмен звёздными футболистами.

Об этом сообщает L'Équipe. По информации источника, «Ювентус» может обменять своего португальского нападающего Криштиану Роналду на аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 29 мячей. Его контракт действует до 30 июня 2022 года. Икарди в сезоне-2020/21 провёл 26 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит Роналду контракт до 2023 года с понижением зарплаты.