СМИ: Роналду может быть обменян «Ювентусом» на Икарди

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Французский ПСЖ и итальянский «Ювентус» могут совершить обмен звёздными футболистами.
СМИ: Роналду может быть обменян «Ювентусом» на Икарди
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

Об этом сообщает L'Équipe. По информации источника, «Ювентус» может обменять своего португальского нападающего Криштиану Роналду на аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 29 мячей. Его контракт действует до 30 июня 2022 года. Икарди в сезоне-2020/21 провёл 26 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложит Роналду контракт до 2023 года с понижением зарплаты.

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