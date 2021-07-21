Адвокат Пьехи: жена Безбородова признаёт, что применяла насилие к сыну артиста

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Сергей Жорин, адвокат певца Стаса Пьехи, прокомментировал факт избиения сына артиста со стороны жены футбольного арбитра Владислава Безбородова.
Адвокат Пьехи: жена Безбородова признаёт, что применяла насилие к сыну артиста
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Не могу раскрывать подробности инцидента с сыном Стаса Пьехи. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы изучили произошедшее поподробнее, возбудили уголовное дело и привлекли виновных к ответственности. Потому что в данной ситуации всё очевидно. Безбородова сама признаёт, что действительно применила насилие по отношению к чужому ребёнку», — цитирует Жорина Sport24.

По его словам, сыну певца на данный момент оказывается медицинская помощь, а суд назначит наказание. Он отметил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза, после чего будет установлена степень тяжести вреда здоровью.

«Безбородова не отрицает, что она причинила вред здоровью сына Пьехи. Она не пытается оправдать себя. Женщина объясняет применение насилия по отношению к ребёнку тем, что он испортил бассейн. При этом мама мальчика предлагала возместить ущерб, отремонтировать бассейн. Но Безбородова считает, что детская шалость заслуживает такого наказания для ребёнка. Она даже не пытается извиниться или оправдаться», — сказал Жорин.

Юрист заявил, что Безбородова считает своё поведение адекватным, но очевидцы записали произошедшее на видео.

Ранее жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына певца Пьехи.

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