Жену футбольного арбитра Безбородова обвинили в избиении сына певца Пьехи

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи и диджея Наталии Горчаковой.

Об этом рассказала бывшая жена артиста Наталья Горчакова в Instagram.

По её словам, их сын Пётр во время отдыха в посёлке Рощино Ленинградской области подружился с одним из сыновей семьи Безбородовых. Жене судьи это не понравилось, и она запретила детям играть, на что сын Пьехи и Горчаковой обиделся и проколол карандашом надувной бассейн Безбородовых.

«Супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю. На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить. Кстати, на видео в карусели госпожа Безбородова признаётся в том, что «швырнула Петю о землю», и в том, что «вашу бабушку вообще надо было убить». Ну вот как бы», — написала Горчакова.

Она отметила, что далее пришёл на помощь её брат Андрей и оттащил Безбородову. При этом впоследствии Безбородова сообщила следователям, что брат Горчаковой сломал ей позвоночник.