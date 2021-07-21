Хамбо-лама благословил тренеров российских синхронисток перед Олимпиадой

Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев благословил тренеров олимпийской сборной по синхронному плаванию перед отъездом в Токио.

Об этом сообщает глава службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

«В Бурятии перед Олимпиадой-2020 тренируется сборная России по синхронному плаванию во главе со знаменитой Татьяной Покровской. Прекрасный и всепобеждающий тренерский штаб, как и два года назад, перед чемпионатом мира в Корее, посетил резиденцию Хамбо-ламы и пообщался с иерархом Буддийской сангхи России, получил благословение», — приводит слова Намсараевой РИА Новости со ссылкой на её Facebook.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее оргкомитет ОИ отреагировал на слова вице-президента федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова о «средневековых» условиях в Токио.