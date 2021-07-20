Чепик высказался о возможной смене дистанций между Ефимовой и Темниковой на ОИ

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался о возможной смене дистанций между Юлией Ефимовой и Марией Темниковой на Олимпийских играх в Токио.

«Когда принимаешь какой-то закон, его надо исполнять. Иначе грош ему цена. Было всем известно, что отбор на Олимпиаду проходит в апреле на чемпионате России. У нас это всегда так. Значит, надо было отбираться тогда. Если мы сегодня станем делать перестановки силовым путём, то что скажут остальные спортсмены?» — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

Он также отметил, что в национальной команде не получали никаких предложений от Ефимовой по смене дистанций, и данная тема больше не поднималась. Кроме того, Чепик считает, что Юлии стоило в первую очередь самой подойти к Темниковой и договориться.

«Я бы сам не утвердил, у нас есть исполком и президиум ВФП. Есть люди, которые стоят выше. Естественно, этот вопрос был бы вынесен на обсуждение. А дальше принималось бы коллегиальное решение, взвесив все за и против. Это ведь кардинальный вопрос, который затрагивает не только спортсменов, но и регионы, которые платят деньги за их подготовку», — добавил Чепик.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее тренер сборной России по плаванию объяснил, почему редко общается с Ефимовой.