Фанат «Зенита» арестован на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» фаер
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Как сообщается на сайте Московского районного суда Калининграда, правонарушитель двигался перед игрой в составе болельщиков «Зенита» от гостиницы «Кайзерхоф» в сторону стадиона «Калининград».
Отмечается, что он распевал песни с нецензурной лексикой, зажёг фаер и бросил в группу людей.
«В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал. Тот факт, что кинул фаер в болельщика команды «Локомотив», не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест», — говорится в заявлении.
«Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что в Калуге произошла драка в матче любительских команд.