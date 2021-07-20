Фанат «Зенита» арестован на 10 суток за брошенный в болельщика «Локомотива» фаер

Фаната петербургского «Зенита» арестовали на десять суток за брошенный в болельщика московского «Локомотива» перед матчем за Суперкубок России по футболу фаер.

Как сообщается на сайте Московского районного суда Калининграда, правонарушитель двигался перед игрой в составе болельщиков «Зенита» от гостиницы «Кайзерхоф» в сторону стадиона «Калининград».

Отмечается, что он распевал песни с нецензурной лексикой, зажёг фаер и бросил в группу людей.

«В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал. Тот факт, что кинул фаер в болельщика команды «Локомотив», не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест», — говорится в заявлении.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что в Калуге произошла драка в матче любительских команд.