В Калуге произошла драка в матче любительских команд
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Голкипер «Кристалла» выразил недовольство одним из эпизодов игры, после чего к нему направился игрок Purple Eagles.
Между вратарём и футболистом произошла перепалка, в результате которой игрок ударил голкипера по лицу.
Вратарь упал на поле, после чего началась драка с участием нескольких игроков.
Ударивший голкипера футболист был удалён арбитром.
Запись встречи была опубликована на странице Калужской футбольной лиги в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.