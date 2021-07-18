В Калуге произошла драка в матче любительских команд

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В матче Калужской футбольной лиги между командами «Кристалл» и Purple Eagles произошла потасовка.
В Калуге произошла драка в матче любительских команд
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Голкипер «Кристалла» выразил недовольство одним из эпизодов игры, после чего к нему направился игрок Purple Eagles.

Между вратарём и футболистом произошла перепалка, в результате которой игрок ударил голкипера по лицу.

Вратарь упал на поле, после чего началась драка с участием нескольких игроков.

Ударивший голкипера футболист был удалён арбитром.

Запись встречи была опубликована на странице Калужской футбольной лиги в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты устроили драку с полицией в Лондоне.

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