Петербургские дети вручили Дзюбе кубок из глины

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Российская художница Валерия Лошак рассказала, что дети Петербурга подарили нападающему петербургского «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе кубок из глины.
Петербургские дети вручили Дзюбе кубок из глины
  • globallookpress.com

«Ура! У нас получилось! Сегодня дети вручили свой кубок лучшему футболисту прошедшего чемпионата — Артёму Дзюбе.  Дети в восторге, что смогли лично вручить кубок Артёму. Во время встречи они пожелали ему дальнейших спортивных успехов и сделали памятную фотографию», — написала Лошак на своей странице в Instagram.

Художница отметила, что на создание кубка дети потратили месяц, и поблагодарила «Зенит» за помощь в организации встречи с Дзюбой.

Ранее Писарев высказался об отсутствии Дзюбы в основе «Зенита» на матч за Суперкубок.

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