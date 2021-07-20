Петербургские дети вручили Дзюбе кубок из глины

Российская художница Валерия Лошак рассказала, что дети Петербурга подарили нападающему петербургского «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе кубок из глины.

«Ура! У нас получилось! Сегодня дети вручили свой кубок лучшему футболисту прошедшего чемпионата — Артёму Дзюбе. Дети в восторге, что смогли лично вручить кубок Артёму. Во время встречи они пожелали ему дальнейших спортивных успехов и сделали памятную фотографию», — написала Лошак на своей странице в Instagram.

Художница отметила, что на создание кубка дети потратили месяц, и поблагодарила «Зенит» за помощь в организации встречи с Дзюбой.

Ранее Писарев высказался об отсутствии Дзюбы в основе «Зенита» на матч за Суперкубок.