Опубликованы подробности задержания спортсмена из Уганды, пытавшегося спрятаться в Токио

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Стало известно, каким образом полиция Токио нашла спортсмена из Уганды Джулиуса Сэкитолеко, который совершил побег по прибытии на летние Олимпийские игры в Токио.
Опубликованы подробности задержания спортсмена из Уганды, пытавшегося спрятаться в Токио
  • РИА Новости

По информации Nikkan Sports, спортсмен купил билет на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции и отправился в город Нагоя, где встретился с гражданином Уганды, поехав вместе с ним в город Гифу в префектуре Айти.

Полиция Айти заметила Сэкитолеко на городских камерах видеонаблюдения и вышла на его след.

Сообщается, что во время задержания угандиец не сопротивлялся, отвечал на все вопросы и плакал.

Ранее сообщалось, что пропавший на Олимпиаде спортсмен из Уганды был найден в префектуре Миэ.

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