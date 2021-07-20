Опубликованы подробности задержания спортсмена из Уганды, пытавшегося спрятаться в Токио
- РИА Новости
По информации Nikkan Sports, спортсмен купил билет на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции и отправился в город Нагоя, где встретился с гражданином Уганды, поехав вместе с ним в город Гифу в префектуре Айти.
Полиция Айти заметила Сэкитолеко на городских камерах видеонаблюдения и вышла на его след.
Сообщается, что во время задержания угандиец не сопротивлялся, отвечал на все вопросы и плакал.
Ранее сообщалось, что пропавший на Олимпиаде спортсмен из Уганды был найден в префектуре Миэ.