Пропавший на ОИ спортсмен из Уганды был найден в префектуре Миэ

Японская полиция обнаружила в префектуре Миэ тяжелоатлета из сборной Уганды, который накануне пропал без вести.

Об этом сообщает Kyodo News. 20-летний тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко находился в тренировочном лагере национальной команды в городе Идзумисано накануне старта Олимпийских игр в Токио. 16 июля стало известно, что спортсмен пропал. В своём номере в отеле Сэкитолеко оставил записку, в которой было сказано, что он хочет работать в Японии, так как жизнь в его стране была сложной. Поисками спортсмена занималась полиция.

Спортсмен купил билет на скоростной поезд до Нагои. 19 июля Сэкитолеко попал на камеру видеонаблюдения на станции Нагоя.

Тяжелоатлет и его тренер должны будут вернуться в Уганду на этой неделе после того, как спортсмен был исключен из заявки на Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Уганды пропал в Японии перед Олимпиадой.