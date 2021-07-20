В МОК объяснили решение провести Олимпиаду в Токио, несмотря на пандемию коронавируса

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему летние Олимпийские игры в Токио было решено провести, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
В МОК объяснили решение провести Олимпиаду в Токио, несмотря на пандемию коронавируса
  • Reuters

«Отмена летних Олимпийских игр в Токио стала бы для МОК лёгким путём. Но на самом деле такой вариант никогда не рассматривался, потому что мы заботимся об атлетах», — цитирует Баха Breaking News.

По мнению президента МОК, в случае отмены соревнований в Токио Олимпийские игры могли бы развалиться на куски.

«Вообразите на минуту, что из этого получилось бы, если бы МОК, лидер олимпийского движения, подлил бы масла в огонь таким образом. Наши сомнения могли бы превратиться в самоисполняющееся пророчество. Вот почему мы предпочли держать свои сомнения при себе», — сказал он.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр.

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