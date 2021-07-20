Прядкин назвал перспективным проект реформы РПЛ от Hypercube

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о том, станет ли сборная России играть сильнее после проекта реформы российского футбола от голландской компании Hypercube.
Прядкин назвал перспективным проект реформы РПЛ от Hypercube
  • РИА Новости

«Надо смотреть в общем контексте. Количество топовых игр повысится, значит, повысится и экономическая составляющая. С другой стороны, необходимо найти баланс. Многие эксперты напоминают, что Россия состоит не только из топ-клубов, но ещё и региональных, которые необходимо развивать. Мне, наверное, некорректно давать оценку. Но если вкупе рассматривать развитие российского футбола, то проект достаточно перспективен. Но это может быть мнение одного-двух человек, надо всё проанализировать. Не готов дать ответ, но двигаться надо», — сказал Прядкин на пресс-конференции.

Ранее Прядкин высказался о финансовых проблемах «Нижнего Новгрода».

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