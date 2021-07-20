Веснина рассказала об особенностях Олимпийской деревни в Токио

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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась своими впечатлениями от проживания в Олимпийской деревне на Играх в Токио.
Веснина рассказала об особенностях Олимпийской деревни в Токио
  • РИА Новости

«Здесь все объекты расположены на большом расстоянии друг от друга, надо рассчитывать заранее: время на еду, каждый день сдача теста. Словом, всё непросто, не так, как было на других Олимпиадах. И ещё очень жарко. Сегодня на солнце по ощущениям было около 42 градусов. Мы потренировались впервые на кортах, почувствовали покрытие и мячи. Несмотря ни на что, у всех прекрасное настроение. Даниил Медведев уже с нами, вся сборная в полном составе. Готовимся к турниру», — цитирует слова Весниной пресс-служба ФТР.

Летняя Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.

Ранее «Матч ТВ» ежедневно будет транслировать не менее девяти часов соревнований на ОИ в Токио.

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