«Матч ТВ» ежедневно будет транслировать не менее девяти часов соревнований на ОИ в Токио

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Телеканалы субхолдинга «Матч ТВ» будут ежедневно проводить прямые трансляции соревнований с Олимпиады в Токио.
«Матч ТВ» ежедневно будет транслировать не менее девяти часов соревнований на ОИ в Токио
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

Как сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ», каждый день с 23 июля по 8 августа на каналах субхолдинга будет транслироваться не менее девяти часов соревнований.

В том числе в эфире «Матч ТВ» будут показаны матчи мужской волейбольной сборной России с Аргентиной и Бразилией, а также игра отечественных волейболисток с Италией.

Кроме того, на каналах субхолдинга будут транслироваться финалы в плавании, финалы в беге среди мужчин на 100 и 200 метров и финалы в легкоатлетических эстафетах 4 по 100 метров, главные матчи теннисного турнира среди мужчин и многие другие соревнования.

Ранее Юлия Ефимова рассказала о прочности картонных кроватей в Олимпийской деревне.

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