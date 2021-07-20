В Госдуме положительно отреагировали на смену олимпийского девиза

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался об изменении девиза Олимпийских игр.

«С одной стороны, мы должны двигаться вместе со временем, идти по пути движения вперёд, бороться с совместными трудностями. С другой стороны, традициям тоже нужно следовать. В общем, надо согласиться, поприветствовать решение МОК и следовать новым вызовам. В настоящее время внедряются новые виды спорта, новые тенденции и, к сожалению, возникают новые проблемы, допинг, например. Время берёт своё, появляются новые веяния. Если подытожить, то отношусь к смене девиза положительно и нормально», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Новый девиз Олимпийских игр звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Ранее девизом была фраза «Быстрее, выше, сильнее».

Ранее МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр.