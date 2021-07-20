Ушёл из жизни заслуженный тренер России по плаванию Захаров

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Заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров скончался на 76-м году жизни.
Ушёл из жизни заслуженный тренер России по плаванию Захаров
  • Pixabay

«Всероссийская федерация плавания выражает свои искренние соболезнования всем родным и близким Владимира Николаевича», — гласит сайт организации.

Среди воспитанников Захарова олимпийская чемпионка 2008 года Лариса Ильченко, серебряный призёр Игр 1996 года Константин Ушков, бронзовый призёр Олимпиады 1992 года Ольга Кириченко-Панкратова, а также многократный чемпион мира Юрий Кудинов.

За свою работу Владимир Захаров был награждён государственной наградой — орденом Дружбы.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» ежедневно будет транслировать не менее девяти часов соревнований на ОИ в Токио.

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