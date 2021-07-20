Источник: ряд клубов НХЛ связался с «Сиэтлом» по поводу обмена Тарасенко

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщил в Twitter американский журналист Давид Паньотта. После того, как «Сент-Луис» отказались защищать российского форварда перед драфтом расширения, ряд команд уже связались с «Сиэтл Кракен» по Тарасенко. Если нового участника НХЛ устроит предложение, он сможет сохранить часть контракта Тарасенко в своей платежной ведомости.

В прошлом сезоне 29-летний хоккеист провёл в регулярном чемпионате 24 матча и набрал 14 (4+10) очков.

Драфт расширения НХЛ пройдёт в ночь на 22 июля (мск). Новый клуб лиги, «Сиэтл», который начнет своё выступление с сезона-2021/22, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегас Голден Найтс», который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные перед началом драфта расширения должны предоставить в офис НХЛ список защищенных хоккеистов.

Ранее сообщалось, что Малкин, Кучеров и Панарин были защищены от драфта расширения НХЛ.