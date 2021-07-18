Малкин, Кучеров и Панарин защищены от драфта расширения НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) огласили списки защищённых и доступных «Сиэтл Кракен» игроков для выбора на предстоящем драфте расширения.

В список защищённых игроков из россиян попали: Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все — «Даллас Старз»), Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Зайцев («Оттава Сенаторз»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв (все — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов (все — «Вашингтон Кэпиталз»).

Не защищены от драфта: Михаил Бердин («Виннипег Джетс»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхокс»), Илья Любушкин («Аризона Койотс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Евгений Дадонов («Оттава Сенаторз»), Яков Тренин («Нэшвилл Предаторз»), Владислав Наместников («Детройт Ред Уингз»), Александр Волков («Анахайм Дайкс»).

Драфт расширения состоится 21 июля. Новичок лиги — «Сиэтл Кракен» — выберет по одному игроку из каждого клуба, кроме «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что Овечкин отреагировал на слухи о возможном обмене Кузнецова из «Вашингтона».