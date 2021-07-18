Малкин, Кучеров и Панарин защищены от драфта расширения НХЛ

Короткая ссылка
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) огласили списки защищённых и доступных «Сиэтл Кракен» игроков для выбора на предстоящем драфте расширения.
Малкин, Кучеров и Панарин защищены от драфта расширения НХЛ
  • Reuters

В список защищённых игроков из россиян попали: Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все — «Даллас Старз»), Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Зайцев («Оттава Сенаторз»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв (все — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов (все — «Вашингтон Кэпиталз»).

Не защищены от драфта: Михаил Бердин («Виннипег Джетс»), Никита Задоров («Чикаго Блэкхокс»), Илья Любушкин («Аризона Койотс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Евгений Дадонов («Оттава Сенаторз»), Яков Тренин («Нэшвилл Предаторз»), Владислав Наместников («Детройт Ред Уингз»), Александр Волков («Анахайм Дайкс»).

Драфт расширения состоится 21 июля. Новичок лиги — «Сиэтл Кракен» — выберет по одному игроку из каждого клуба, кроме «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что Овечкин отреагировал на слухи о возможном обмене Кузнецова из «Вашингтона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить