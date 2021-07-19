В сети появилось фото новой формы «Спартака»

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В интернете опубликовали фотографии новой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2021/22.
В сети появилось фото новой формы «Спартака»
  • @fcsm_official
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Снимки выложил «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге. В первом туре нового сезона красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча состоится 24 июля в Казани.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что у «Спартака» хорошие шансы против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

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