Экс-президент «Локомотива» не считает уход Чорлуки большой потерей для клуба

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход экс-защитника команды Ведрана Чорлуки из тренерского штаба московского клуба.
Экс-президент «Локомотива» не считает уход Чорлуки большой потерей для клуба
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Как тренер Чорлука ещё нигде не работал — трудно судить о той работе, которую он мог бы проделать. Как человек и лидер он мог бы помочь в раздевалке, это точно. В общем, это небольшая потеря для «Локомотива»: там уже есть сформированный тренерский штаб», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Экс-президент клуба уверен, что это никак не ударит по команде, так как Чорлука уже перестал быть игроком. По его мнению, со стороны футболистов будет обычная рабочая реакция, несмотря на то что хорват был капитаном «Локо».

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива», а после окончания сезона завершил профессиональную футбольную карьеру и вошёл в тренерский штаб железнодорожников. 

Чорлука в качестве игрока выступал за «Локомотив» с 2012 года. На его счету 242 матча, девять голов и десять результативных передач в составе красно-зелёных.

Ранее «Локомотив» подтвердил уход Чорлуки из тренерского штаба команды.

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