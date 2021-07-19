«Локомотив» подтвердил уход Чорлуки из тренерского штаба команды

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе Ведрана Чорлуки из тренерского штаба команды.
«Локомотив» подтвердил уход Чорлуки из тренерского штаба команды
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается на сайте клуба.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив». Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — сказал Чорлука.

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива», а после окончания сезона завершил профессиональную футбольную карьеру и вошёл в тренерский штаб железнодорожников. 

Чорлука в качестве игрока выступал за «Локомотив» с 2012-го года. На его счету 242 матча, девять голов и десять результативных передач в составе красно-зелёных.

Ранее сообщалось, что Чорлука рассказал руководству «Локомотива», что покинет тренерский штаб клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить