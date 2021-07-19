«Локомотив» подтвердил уход Чорлуки из тренерского штаба команды

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе Ведрана Чорлуки из тренерского штаба команды.

Об этом сообщается на сайте клуба.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив». Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — сказал Чорлука.

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива», а после окончания сезона завершил профессиональную футбольную карьеру и вошёл в тренерский штаб железнодорожников.

Чорлука в качестве игрока выступал за «Локомотив» с 2012-го года. На его счету 242 матча, девять голов и десять результативных передач в составе красно-зелёных.

Ранее сообщалось, что Чорлука рассказал руководству «Локомотива», что покинет тренерский штаб клуба.