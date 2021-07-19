Куницын рассказал о готовности российских теннисистов к Олимпиаде

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Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын рассказал о самочувствии игроков перед стартом Олимпийских игр в Токио.
Куницын рассказал о готовности российских теннисистов к Олимпиаде
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«В Токио самочувствие у игроков сейчас хорошее. Почти все акклиматизировались ещё на Сахалине. Раньше всех туда прилетели Аслан Карацев и Екатерина Александрова, поэтому они в этом плане уже полностью готовы, перестроились на местное время и находятся в таких кондициях, которые позволяют тренироваться на 100%», — цитирует Куницына Sport24

По его словам, на данный момент небольшие сложности есть только у Даниила Медведева, который прилетел в Токио только 18 июля, но при этом он хорошо поспал и уже тренировался во второй половине дня. Он также отметил, что у всех игроков боевой настрой.

«Все постепенно готовятся, немного привыкают ко всем правилам в деревне, к транспорту, к еде, где и что находится. Первые дни в этом плане слегка ознакомительные. Нужно ко всему привыкнуть, чтобы уже легко рассчитывать всю логистику», — заявил Куницын.

Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Куницын поделился мнением о фаворитах Олимпийских игр.

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