Тренер сборной России по теннису: не могу обозначить фаворита на Олимпиаде

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Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын поделился мнением о фаворитах Олимпийских игр в Токио.
Тренер сборной России по теннису: не могу обозначить фаворита на Олимпиаде
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Не могу обозначить фаворита на этих Олимпийских играх, потому что это всегда такие отдельные соревнования, на которых одного фаворита быть не может. Все находятся в нестандартных условиях, здесь загадывать бессмысленно», — цитирует Куницына Sport24.

Он отметил, что у всех игроков есть возможность проявить себя, как в одиночных, так и в парных соревнованиях. При этом он считает, что большое влияние могут оказать погодные условия. По его мнению, из-за жары и влажности непросто будет играть в дневное время.

«Плюс к середине турнира может получиться так, что кто-то будет играть сразу в трёх разрядах. Конечно, нагрузка очень сильно возрастёт. Поэтому вот такие факторы, безусловно, будут иметь большое значение», — добавил Куницын.

Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 на 2021 год, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Шамиль Тарпищев назвал Новака Джоковича фаворитом олимпийского теннисного турнира.

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