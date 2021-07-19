Тарпищев назвал Джоковича фаворитом олимпийского теннисного турнира

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал первую ракетку мира Новака Джоковича фаворитом в борьбе за золотую медаль Игр в Токио.
Тарпищев назвал Джоковича фаворитом олимпийского теннисного турнира
  • Reuters

«В мужском теннисе сейчас равный состав у элиты. Но золото, наверное, возьмёт Новак Джокович. Всё-таки он сейчас выиграл три турнира Большого шлема подряд. Если же говорить о тех, кто у нас в призовой десятке, то мы, конечно, одни из тех, кто должен цепляться за медали. Всё будет зависеть от мастерства российских теннисистов и хорошей жеребьёвки. На Олимпиаде встречи из трёх сетов, никто не имеет права на ошибку», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что второй тест на коронавирус теннисного тренера Куницына оказался негативным.

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