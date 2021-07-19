Тренер сборной России по гимнастике рассказала о недостатках Олимпийской деревни в Токио

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко обнаружила ряд недостатков в Олимпийской деревне в Токио.
Тренер сборной России по гимнастике рассказала о недостатках Олимпийской деревни в Токио
  • Reuters

«Комнаты в Олимпийской деревне — это квартиры, которые, как говорится, не доведены до ума. Стоит кровать, стоит тумбочка — всё. Обычно на Олимпиадах лучше не бывает. Но всё нормально, мы считаем. Единственное, туалет совмещён с ванной — и такой санузел на шестерых человек», — цитирует специалиста РИА Новости.

По её мнению, это одно из главных неудобств, так как в Токио сейчас очень жарко и принимать душ приходится несколько раз в день. Кроме того, она отметила некоторые проблемы с транспортом.

«Выезд на тренировку женской сборной отложился на 40 минут, а мужской — на час. Пришлось сидеть и ждать. А в остальном всё хорошо», — сказала Родионенко.

Она также сообщила о проблемах с ПЦР-тестами: образуются очень большие очереди из желающих сдать анализы. Поэтому в российской сборной решили забрать пробирки сразу на все дни соревнований, чтобы не стоять в очереди каждый день.

Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 года на 2021-й, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее фигуристка Евгения Медведева призвала поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить