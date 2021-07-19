Тренер сборной России по гимнастике рассказала о недостатках Олимпийской деревни в Токио

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко обнаружила ряд недостатков в Олимпийской деревне в Токио.

«Комнаты в Олимпийской деревне — это квартиры, которые, как говорится, не доведены до ума. Стоит кровать, стоит тумбочка — всё. Обычно на Олимпиадах лучше не бывает. Но всё нормально, мы считаем. Единственное, туалет совмещён с ванной — и такой санузел на шестерых человек», — цитирует специалиста РИА Новости.

По её мнению, это одно из главных неудобств, так как в Токио сейчас очень жарко и принимать душ приходится несколько раз в день. Кроме того, она отметила некоторые проблемы с транспортом.

«Выезд на тренировку женской сборной отложился на 40 минут, а мужской — на час. Пришлось сидеть и ждать. А в остальном всё хорошо», — сказала Родионенко.

Она также сообщила о проблемах с ПЦР-тестами: образуются очень большие очереди из желающих сдать анализы. Поэтому в российской сборной решили забрать пробирки сразу на все дни соревнований, чтобы не стоять в очереди каждый день.

Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 года на 2021-й, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее фигуристка Евгения Медведева призвала поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Токио.