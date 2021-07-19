ФИФА дисквалифицировала Обухова и ещё двух российских футболистов за допинг

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение дисквалифицировать российских игроков Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, пробы были взяты у футболистов в 2013 году.

Защитник пермской «Звезды» Князев и форвард «Ростова» Обухов отстранены за наличие в крови следов метандиенона, а в организме Мещеряковой обнаружен фуросемид.

Отмечается, что Князев и Мещерякова дисквалифицированы с 19 июля на два года. Обухов же отстранён на полгода, так как признал нарушение и сотрудничал со следствием. Срок дисквалификации Обухова завершается 2 декабря.

Ранее «Ростов» отреагировал на информацию о допинге у Обухова.