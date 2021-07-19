Писарев не считает лимит на легионеров главным злом в российском футболе

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своим мнением о рекомендации компании Hypercube об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и введении дополнительных сборов на использование иностранных футболистов.

«Есть клубы, которые выращивают футболистов на продажу, а есть клубы для титулов. Это нормальное явление. Лимит на легионеров — не самое большое зло в российском футболе. Он необходим для того, чтобы защитить отечественного производителя и дать ему возможность развиваться. Как я понимаю, аргументы Минспорта и РФС — предоставить эту возможность. Когда у нас будет по пять-семь россиян конкурировать за одно место, тогда можно его отменить. Сейчас такого нет, потому они пытаются защитить своего производителя», — цитирует Писарева Sport24.

В настоящее время в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) не может быть более восьми иностранцев на сезон.

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