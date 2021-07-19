Писарев не считает лимит на легионеров главным злом в российском футболе

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своим мнением о рекомендации компании Hypercube об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) и введении дополнительных сборов на использование иностранных футболистов.
Писарев не считает лимит на легионеров главным злом в российском футболе
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Есть клубы, которые выращивают футболистов на продажу, а есть клубы для титулов. Это нормальное явление. Лимит на легионеров — не самое большое зло в российском футболе. Он необходим для того, чтобы защитить отечественного производителя и дать ему возможность развиваться. Как я понимаю, аргументы Минспорта и РФС — предоставить эту возможность. Когда у нас будет по пять-семь россиян конкурировать за одно место, тогда можно его отменить. Сейчас такого нет, потому они пытаются защитить своего производителя», — цитирует Писарева Sport24.

В настоящее время в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) не может быть более восьми иностранцев на сезон.

Ранее Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить