Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после Гран-при Великобритании

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после победы на Гран-при Великобритании.

Об этом сообщает Sky Sports. В комментариях к посту Mercedes в Instagram о победе британца появились эмоджи с обезьяной, а также другие оскорбления на расовой почве. Социальная сеть проведёт расследование.

На первом круге Гран-при Великобритании Хэмилтон столкнулся с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном, в результате чего голландец вылетел с трассы. За этот инцидент британец получил десять секунд штрафа, что тем не менее не помешало ему выиграть гонку.

Ранее Ферстаппен был выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании.