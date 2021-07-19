Ферстаппен был выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании
- Reuters
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«Выписан из больницы после всех проверок. Благодарю всех за приятные сообщения и добрые пожелания», — написал пилот Red Bull в Twitter.
Гонка Гран-при Великобритании состоялась 18 июля. На первом круге на выходе из поворота Хэмилтон зацепил Ферстаппена, машину которого развернуло и выбросило в заградительный барьер. Хэмилтон получил штраф — 10 секунд, который отбыл во время пит-стопа, и стал победителем гонки.
Ранее стюарды Гран-при Великобритании разъяснили штраф Хэмилтона за столкновение с Ферстаппеном.