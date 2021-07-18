Стюарды Гран-при Великобритании разъяснили штраф Хэмилтона за столкновение с Ферстаппеном

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Международная федерация автомобильного спорта (FIA) опубликовала мотивировочную часть решения стюардов Гран-при Великобритании по инциденту на первом круге гонки между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

В документе говорится, что, рассмотрев запись инцидента и данные с телеметрии, стюарды признали, что большая часть вины в аварии лежит на Хэмилтоне. Mercedes британца на входе в «Копс» находился внутри и чуть позади, но двигался по траектории, которая не попадала на апекс поворота, притом что у него было достаточно места на внутреннем радиусе виража.

Таким образом, Хэмилтон был наказан за недостаточные действия по избеганию контакта с соперником, что привело к аварии.

В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован прибавкой 10 секунд к времени пит-стопа, что не помешало ему одержать победу в гонке.

Ранее Хэмилтон заявил, что не считает себя виновным в столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.

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