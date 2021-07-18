Стюарды Гран-при Великобритании разъяснили штраф Хэмилтона за столкновение с Ферстаппеном
В документе говорится, что, рассмотрев запись инцидента и данные с телеметрии, стюарды признали, что большая часть вины в аварии лежит на Хэмилтоне. Mercedes британца на входе в «Копс» находился внутри и чуть позади, но двигался по траектории, которая не попадала на апекс поворота, притом что у него было достаточно места на внутреннем радиусе виража.
Таким образом, Хэмилтон был наказан за недостаточные действия по избеганию контакта с соперником, что привело к аварии.
В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован прибавкой 10 секунд к времени пит-стопа, что не помешало ему одержать победу в гонке.
Ранее Хэмилтон заявил, что не считает себя виновным в столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.
Verstappen and Hamilton collide!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.
The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ol1s9dRJoa