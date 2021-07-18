Хэмилтон не считает себя виновным в столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании

Короткая ссылка
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал своё столкновение с нидерландским гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном на старте гонки десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Хэмилтон не считает себя виновным в столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании
  • Reuters

«Я всегда стараюсь действовать размеренно, особенно в борьбе с Максом, ведь он очень агрессивен. А сегодня случилось такое. Я был с ним полностью бок о бок, и он не оставил мне места. Но независимо от того, согласен я со штрафом или нет, я решил принять его и продолжить работать. Решил не позволить ничему встать у меня на пути», — заявил Хэмилтон в интервью после финиша.

В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован прибавкой 10 секунд к времени пит-стопа, что не помешало ему одержать победу в гонке.

Ранее Ферстаппен высказал мнение, что штраф Хэмилтона не является достойной оценкой его манёвра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить