Хэмилтон не считает себя виновным в столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал своё столкновение с нидерландским гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном на старте гонки десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«Я всегда стараюсь действовать размеренно, особенно в борьбе с Максом, ведь он очень агрессивен. А сегодня случилось такое. Я был с ним полностью бок о бок, и он не оставил мне места. Но независимо от того, согласен я со штрафом или нет, я решил принять его и продолжить работать. Решил не позволить ничему встать у меня на пути», — заявил Хэмилтон в интервью после финиша.

В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован прибавкой 10 секунд к времени пит-стопа, что не помешало ему одержать победу в гонке.

Ранее Ферстаппен высказал мнение, что штраф Хэмилтона не является достойной оценкой его манёвра.