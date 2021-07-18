Хэмилтон не считает себя виновным в столкновении с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании
- Reuters
«Я всегда стараюсь действовать размеренно, особенно в борьбе с Максом, ведь он очень агрессивен. А сегодня случилось такое. Я был с ним полностью бок о бок, и он не оставил мне места. Но независимо от того, согласен я со штрафом или нет, я решил принять его и продолжить работать. Решил не позволить ничему встать у меня на пути», — заявил Хэмилтон в интервью после финиша.
В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован прибавкой 10 секунд к времени пит-стопа, что не помешало ему одержать победу в гонке.
Ранее Ферстаппен высказал мнение, что штраф Хэмилтона не является достойной оценкой его манёвра.
Verstappen and Hamilton collide!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.
The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ol1s9dRJoa