Ферстаппен считает, что штраф Хэмилтона не является достойной оценкой его манёвра

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал своё столкновение с британским гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном на старте гонки десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Ферстаппен считает, что штраф Хэмилтона не является достойной оценкой его манёвра
  • Reuters

«Прежде всего я рад, что со мной всё в порядке. Удар с перегрузкой в 51G — серьёзная вещь, но мне уже лучше. Само собой, я очень расстроен тем, что был так выбит с трассы. Штраф Хэмилтону нам ничуть не помог — и он не является достойной оценкой манёвра со стороны Льюиса. Когда я в больнице смотрел, как праздновалась победа после гонки, такое поведение выглядело неспортивным и некорректным», — написал Ферстаппен в своём Instagram.

В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован прибавкой 10 секунд к времени пит-стопа, что не помешало ему одержать победу в гонке.

Ранее сообщалось, что отец Ферстаппена рассказал о состоянии сына после аварии на Гран-при Великобритании.

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