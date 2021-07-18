Отец Ферстаппена рассказал о состоянии сына после аварии на Гран-при Великобритании

Короткая ссылка
Йос Ферстаппен, отец пилота Red Bull Макса Ферстаппена, рассказал о состоянии сына после аварии на первом круге гонки десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Отец Ферстаппена рассказал о состоянии сына после аварии на Гран-при Великобритании
  • Reuters

«Макс чувствовал лёгкое головокружение и теперь ему сделают компьютерную томографию головы. В остальном он в порядке. Плечо только побаливает, и синяки повсюду», — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport.

В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован.

В Red Bull заявили, что по итогам предварительного обследования у 23-летнего пилота не было выявлено травм, но в целях предосторожности он пройдёт более углублённое обследование. По данным команды, перегрузка, которую испытал Ферстаппен в момент удара о защитный барьер, составила порядка 51G.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить