Отец Ферстаппена рассказал о состоянии сына после аварии на Гран-при Великобритании

Йос Ферстаппен, отец пилота Red Bull Макса Ферстаппена, рассказал о состоянии сына после аварии на первом круге гонки десятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«Макс чувствовал лёгкое головокружение и теперь ему сделают компьютерную томографию головы. В остальном он в порядке. Плечо только побаливает, и синяки повсюду», — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport.

В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован.

В Red Bull заявили, что по итогам предварительного обследования у 23-летнего пилота не было выявлено травм, но в целях предосторожности он пройдёт более углублённое обследование. По данным команды, перегрузка, которую испытал Ферстаппен в момент удара о защитный барьер, составила порядка 51G.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.