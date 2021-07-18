Отец Ферстаппена рассказал о состоянии сына после аварии на Гран-при Великобритании
- Reuters
«Макс чувствовал лёгкое головокружение и теперь ему сделают компьютерную томографию головы. В остальном он в порядке. Плечо только побаливает, и синяки повсюду», — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport.
В концовке первого круга гонки Ферстаппен попал в аварию в повороте «Копс» и сошёл с дистанции. Причиной вылета стал контакт с болидом Mercedes Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию. Впоследствии британец был признан виновником аварии и оштрафован.
В Red Bull заявили, что по итогам предварительного обследования у 23-летнего пилота не было выявлено травм, но в целях предосторожности он пройдёт более углублённое обследование. По данным команды, перегрузка, которую испытал Ферстаппен в момент удара о защитный барьер, составила порядка 51G.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.
Verstappen and Hamilton collide!— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.
The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/ol1s9dRJoa