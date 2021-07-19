Федун объяснил, почему выступает против проекта реформы российского футбола

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил альтернативу реформе российского футбола, которая была разработана Российским футбольным союзом (РФС) совместно с нидерландской компанией Hypercube.
Федун объяснил, почему выступает против проекта реформы российского футбола
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Это паллиатив. Однако, поскольку у РФС нет мандата на проведение реальных реформ… Правильной системой была бы какая? У нас нет денег на 16 клубов, нет футболистов на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов, будем играть в четыре круга. Однако это не примут, поскольку футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».

13 июля РФС выступил с заявлением, в котором объяснил подготовку к масштабным реформам российского футбола. В частности, планируется, что РПЛ перейдёт на игру по швейцарской системе, согласно которой на финише сезона команды будут разделены на первую шестёрку, которая будет бороться за места в еврокубках, и вторую десятку, которая распределит места в зоне вылета. Проект реформы российского футбола был подготовлен на основании отчёта компании Hypercube.

Ранее Филимонов высказал мнение, что реформа РПЛ не решит проблем российского футбола.

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