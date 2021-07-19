Филимонов считает, что реформа РПЛ не решит проблем российского футбола

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов высказался о возможной реформе Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сверхожиданий у меня от чемпионата нет. Игра сборной России на Евро-2020 оставила очень негативное впечатление. Но не считаю это проблемой только сборной. Она касается всего отечественного футбола. Наша игра на Евро показала очень глубокую проблему. Её нужно решать не какими-то косметическими средствами. Надо укреплять фундамент, начиная с детско-юношеского спорта. Решать эти проблемы надо было ещё лет десять назад, не ждать поражений. Сейчас мы проиграли на чемпионате Европы — и начали говорить про реформы. Да, на ЧМ-2018 сыграли удачно, но на этом всё — глубины нет. Даже дома не можем нормально сыграть с бельгийцами, еле-еле обыгрываем финнов. Швейцарская система? Шило на мыло. Всё должно решаться на уровне детско-юношеского футбола. Пока у нас не будет глобальных изменений в этой области, все эти системы работать не будут. Они дадут косметический эффект, но трещины под штукатуркой как были, так и останутся», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

13 июля Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором объяснил подготовку к масштабным реформам российского футбола. В частности, планируется, что РПЛ перейдёт на игру по швейцарской системе, согласно которой на финише сезона команды будут разделены на первую шестёрку, которая будет бороться за места в еврокубках, и вторую десятку, которая распределит места в зоне вылета. Проект реформы российского футбола был подготовлен на основании отчёта компании Hypercube.

Ранее Федотов выступил против реформы проведения чемпионата РПЛ.