Федотов выступил против реформы проведения чемпионата РПЛ

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал возможную реформу Российской премьер-лиги (РПЛ).

13 июля Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением, в котором объяснил подготовку к масштабным реформам российского футбола. В частности, планируется, что РПЛ перейдёт на игру по швейцарской системе, согласно которой на финише сезона команды будут разделены на первую шестёрку, которая будет бороться за места в еврокубках, и вторую десятку, которая распределит места в зоне вылета. Проект реформы российского футбола был подготовлен на основании отчёта компании Hypercube.

«У Hypercube огромный опыт. Там, где они это применяли, реформы имели положительный эффект, появилось много топ-матчей, борьба на протяжении всего турнира. Однако те страны в разы меньше России. Мы же наблюдаем, как с небосклона исчезает очень много команд. На Дальнем Востоке их практически не осталось. Не хотелось бы терять аудиторию. «Зенит» и «Спартак» любимы везде. Для болельщиков и популяризации футбола очень важно, чтобы лига всё-таки сохранила эту целостность и каждый имел возможность видеть наши топ-команды. В случае реформы жители страны будут только по телевизору видеть топ-клубы. Это несправедливо по отношению к болельщикам других команд», — заявил Федотов в эфире радиостанции «Маяк».

Ранее сообщалось, что РФС продолжает консультации с правительством по поводу реформ в российском футболе.