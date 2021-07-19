Рассказов: если «Спартак» купит нового футболиста на мою позицию, будем конкурировать

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов заявил, что в новом сезоне готов к конкуренции за место в стартовом составе команды.
Рассказов: если «Спартак» купит нового футболиста на мою позицию, будем конкурировать
  • ©spartak.com

«Я всегда готов к конкуренции. Главное, чтобы она была честной, спортивной. Конкурентная среда всегда повышает уровень. Сейчас я игрок «Спартака». Есть ощущение, что на меня рассчитывают. Даже если купят нового футболиста на мою позицию, будем конкурировать, а время покажет, кто лучше, кто хуже», — цитирует Рассказова Sport24.

Большую часть прошлого сезона 23-летний футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале».

Ранее Рассказов выразил уверенность в том, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в новом сезоне.

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