Рассказов верит, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в новом сезоне

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Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов оценил шансы команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в предстоящем сезоне.
Рассказов верит, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в новом сезоне
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Давайте я так и скажу: «Спартак» готов выиграть чемпионство. Но говорить можно всё что хочешь. Я могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Важны не слова, а дела. Состав у нас собран хороший. Фактически есть два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, однако только время покажет, случится ли это на самом деле. Чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать», — сказал Рассказов в интервью Sport24.

В прошлом сезоне красно-белые финишировали на втором месте в РПЛ.

Ранее Витория заявил, что доволен работой всех игроков «Спартака».

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