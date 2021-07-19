Рассказов верит, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в новом сезоне

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов оценил шансы команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в предстоящем сезоне.

«Давайте я так и скажу: «Спартак» готов выиграть чемпионство. Но говорить можно всё что хочешь. Я могу сказать, что «Спартак» готов и Лигу чемпионов выиграть. Важны не слова, а дела. Состав у нас собран хороший. Фактически есть два состава, которые могут помогать друг другу. Нам предстоит играть на два фронта, будет непросто. Я верю, что «Спартак» будет чемпионом, однако только время покажет, случится ли это на самом деле. Чтобы не быть голословным, лучше просто промолчать», — сказал Рассказов в интервью Sport24.

В прошлом сезоне красно-белые финишировали на втором месте в РПЛ.

Ранее Витория заявил, что доволен работой всех игроков «Спартака».