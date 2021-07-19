Витория заявил, что доволен работой всех игроков «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о подготовке команды к старту сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не знаю, какой будет стартовый состав в следующие выходные, поскольку все отлично себя проявляют на тренировках, доказывают в играх, стараются выполнить по максимуму наши установки. Я очень этим доволен, горжусь ребятами. Все понимают, что просто нам не будет. В этой жизни ничего нельзя добиться без боли и определённых страданий. Нас впереди ждут игры, их будет очень много. Однако ребята полностью готовы и показывают это своей работой», — приводит слова Витории «Чемпионат».

Витория был назначен главным тренером «Спартака» в конце мая.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч «Спартак» проведёт на выезде с казанским «Рубином» 24 июля.

Ранее Витория рассказал, как игроки «Спартака» адаптировались к его требованиям.

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