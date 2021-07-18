Витория рассказал, как игроки «Спартака» адаптировались к его требованиям

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал об адаптации игроков команды к его требованиям.

«Опасений перед стартом сезона нет. Отдаю отчёт, что впереди предстоит очень большая и непростая работа. Говоря о физической подготовке, я разделяю футбол на физику, тактику и психологию. Футбол — это комплекс этих компонентов. Физика важна, но в футболе тактика играет большую роль. Хочется поблагодарить ребят за то, как они адаптировались к новым требованиям касаемо игровой тактики, стали играть, исходя из позиции. Да, много беговой работы, но стоит заметить, что они делают всё с умом», — приводит слова Витории «Чемпионат».

Он отметил, что команда будет готовиться от игры к игре, разбирая соперников и анализируя свои сильные и слабые стороны.

«Предсезонный турнир позади, нас ждут большая работа, непростые соперники как в первенстве, так и в еврокубках», — добавил специалист.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» в конце мая.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч «Спартак» проведёт на выезде с казанским «Рубином» 24 июля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Химки» и выиграл предсезонный турнир.