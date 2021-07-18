«Спартак» разгромил «Химки» и выиграл предсезонный турнир

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал разгромную победу над подмосковными «Химками» в матче предсезонного товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
«Спартак» разгромил «Химки» и выиграл предсезонный турнир
  • © РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу московской команды.

Победу «Спартаку» принесли голы Самуэля Жиго, Александра Соболева, Джордана Ларссона, Ильи Кутепова и Георгия Мелкадзе.

«Химки» ответили голом Егора Данилкина.

«Спартак», выиграв три матча из трёх, стал победителем Кубка Париматч Премьер, а «Химки» с тремя поражениями заняли последнее место. В турнире также участвовали «Сочи» и казанский «Рубин», занявшие второе и третье места соответственно.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве обыграл «Рубин» в контрольном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить