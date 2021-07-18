«Спартак» разгромил «Химки» и выиграл предсезонный турнир
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Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу московской команды.
Победу «Спартаку» принесли голы Самуэля Жиго, Александра Соболева, Джордана Ларссона, Ильи Кутепова и Георгия Мелкадзе.
«Химки» ответили голом Егора Данилкина.
«Спартак», выиграв три матча из трёх, стал победителем Кубка Париматч Премьер, а «Химки» с тремя поражениями заняли последнее место. В турнире также участвовали «Сочи» и казанский «Рубин», занявшие второе и третье места соответственно.
Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве обыграл «Рубин» в контрольном матче.