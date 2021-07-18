«Спартак» разгромил «Химки» и выиграл предсезонный турнир

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над подмосковными «Химками» в матче предсезонного товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу московской команды.

Победу «Спартаку» принесли голы Самуэля Жиго, Александра Соболева, Джордана Ларссона, Ильи Кутепова и Георгия Мелкадзе.

«Химки» ответили голом Егора Данилкина.

«Спартак», выиграв три матча из трёх, стал победителем Кубка Париматч Премьер, а «Химки» с тремя поражениями заняли последнее место. В турнире также участвовали «Сочи» и казанский «Рубин», занявшие второе и третье места соответственно.

Ранее сообщалось, что «Сочи» в меньшинстве обыграл «Рубин» в контрольном матче.