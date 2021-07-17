«Сочи» в меньшинстве обыграл «Рубин» в контрольном матче

«Сочи» одержал победу над казанским «Рубином» в матче предсезонного товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сочинцев.

Победу «Сочи» принесли голы Данилы Прохина забившего на 48-й минуте, Максима Барсова, отличившегося на 50-й минуте и Ивелина Попова, поразившего ворота соперника на 88-й минуте.

«Сочи» игра вдесятером с 59-й минуте, когда за две жёлтые карточки с поля был удалён Ибграгим Цаллагов.

«Рубин» ответил голом Сеада Хакшабановича, реализовавшего пенальти на 90-й минуте.

Для обеих команд этот матч стал последним на предсезонном турнире. Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Рубин» в контрольном матче.