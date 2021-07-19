Российский ультрамарафонец Ионов примет участие в забеге Badwater 135

Россиянин Сергей Ионов примет участие в ультрамарафоне Badwater 135, который пройдёт в Долине Смерти в Калифорнии.

Ультрамарафон Badwater 135, который считается самым сложным в мире, стартует 20 июля. Дистанция забега — 135 миль (217 км), которые необходимо преодолеть по Долине Смерти в Калифорнии, где был зафиксирован мировой рекорд наивысшей температуры воздуха (+56,7 °C). Участникам ультрамарафона придётся стартовать ниже уровня моря, а финишировать на высоте 2500 м, набрав по пути более 5 км совокупного набора высоты.

Сергей Ионов уже принимал участие в данном испытании в 2018 году. Тогда он финишировал 13-м.

Ранее мэр Байиня извинился за трагедию во время ультрамарафона, в результате которой погиб 21 человек.