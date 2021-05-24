Мэр Байиня извинился за трагедию во время ультрамарафона, в результате которой погиб 21 человек

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Мэр округа Байиня Чжан Сючэнь принёс свои извинения.
Мэр Байиня извинился за трагедию во время ультрамарафона, в результате которой погиб 21 человек
  • Reuters

«Как организаторы мероприятия, мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — цитирует Сючэня The New York Times.

Байинь — городской округ в провинции Ганьсу.

22 мая во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в Ганьсу 21 человек получил смертельное обморожение.

Ранее один из участников ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек, рассказал о произошедшем.

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