Мэр Байиня извинился за трагедию во время ультрамарафона, в результате которой погиб 21 человек

Мэр округа Байиня Чжан Сючэнь принёс свои извинения.

«Как организаторы мероприятия, мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — цитирует Сючэня The New York Times.

Байинь — городской округ в провинции Ганьсу.

22 мая во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в Ганьсу 21 человек получил смертельное обморожение.

Ранее один из участников ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек, рассказал о произошедшем.