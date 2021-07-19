Российские гимнастки опоздали на тренировку перед ОИ из-за сбоя в работе транспорта
- Reuters
«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы уже час сидим на жаре. Хорошо, что включили холодный воздух из трубы, поскольку на улице невозможно», — написала Мельникова в своём Instagram, отметив, что температура воздуха на улице составляет +33 °С .
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Начало соревнований по спортивной гимнастике у женщин запланировано на 25 июля.
Ранее тренер олимпийской сборной России по теннису сдал подозрительный тест на коронавирус.