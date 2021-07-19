Российские гимнастки опоздали на тренировку перед ОИ из-за сбоя в работе транспорта

Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о переносе тренировки женской сборной России по спортивной гимнастике из-за сбоя в работе транспорта в Олимпийской деревне.

«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы уже час сидим на жаре. Хорошо, что включили холодный воздух из трубы, поскольку на улице невозможно», — написала Мельникова в своём Instagram, отметив, что температура воздуха на улице составляет +33 °С .

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Начало соревнований по спортивной гимнастике у женщин запланировано на 25 июля.

Ранее тренер олимпийской сборной России по теннису сдал подозрительный тест на коронавирус.