Российские гимнастки опоздали на тренировку перед ОИ из-за сбоя в работе транспорта

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Гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о переносе тренировки женской сборной России по спортивной гимнастике из-за сбоя в работе транспорта в Олимпийской деревне.
Российские гимнастки опоздали на тренировку перед ОИ из-за сбоя в работе транспорта
  • Reuters

«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы уже час сидим на жаре. Хорошо, что включили холодный воздух из трубы, поскольку на улице невозможно», — написала Мельникова в своём Instagram, отметив, что температура воздуха на улице составляет +33 °С .

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Начало соревнований по спортивной гимнастике у женщин запланировано на 25 июля.

Ранее тренер олимпийской сборной России по теннису сдал подозрительный тест на коронавирус.

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