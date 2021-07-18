Сульшер высказался о будущем Лингарда в МЮ

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Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о будущем полузащитника Джесси Лингарда в команде.
Сульшер высказался о будущем Лингарда в МЮ
  • Reuters

«Он был одним из светлых пятен. Он игрок МЮ и хочет бороться за место в составе. Он вернулся из «Вест Хэма» уверенным в себе, полным энергии. Думаю, все видели, что он делал в конце прошлого сезона. Он по-прежнему входит в мои планы. Я ожидаю увидеть его в МЮ в начале сезона», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

28-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В общей сложности в его активе 33 гола и 20 результативных передач в 210 матчах. Вторую половину минувшего сезона он провёл в аренде в «Вест Хэм Юнайтед», за который забил девять мячей и отдал пять голевых передач в 16 матчах.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» согласовал пятилетний контракт с Гарри Кейном.

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