СМИ: «Манчестер Сити» согласовал пятилетний контракт с Кейном

Футбольный клуб «Манчестер Сити» и форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн согласовали условия долгосрочного контракта.

Как сообщает журналист Никола Скира в своём Twitter, 27-летний форвард готов подписать с «Манчестер Сити» соглашение сроком на пять лет.

Отмечается, что за нападающего «Тоттенхэм» планирует выручить от €160 млн до €170 млн.

27-летний Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. В его активе 221 гол и 47 результативных передач в 336 матчах за клуб из Лондона, в составе которого он трижды стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» решил продать Рахима Стерлинга.