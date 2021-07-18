Малафеев: «Зенит» заявил, что является фаворитом предстоящего сезона

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу команды над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Очевидно, команды только выходят из отпусков. На фоне неплохо физически подготовленного «Зенита» «Локомотив» выглядел сумбурно. Необязательные ошибки, которые по итогу привели к разгромному поражению в матче за Суперкубок. Это не самый лучший старт сезона для москвичей. Игроки «Зенита» же проявили индивидуальное и командное мастерство и в очередной раз заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0 и во второй раз подряд выиграл Суперкубок России.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Зенит» первый матч проведёт 24 июля, на выезде сыграв с «Химками».

Ранее Сергей Семак заявил, что в «Зените» есть недокомплект вратарской позиции.