СМИ: Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву для переговоров о трудоустройстве.
СМИ: Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает «Чемпионат», не уточняя, кто именно заинтересован в услугах Черчесова.

9 июля 57-летний специалист оставил пост главного тренера сборной России, который он занимал с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

На клубном уровне Черчесов работал в «Спартаке», «Динамо», «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре» и польской «Легии».

Ранее Арустамян заявил, что РФС пока не планирует встреч с Бердыевым.

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