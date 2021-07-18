СМИ: Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву на переговоры

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву для переговоров о трудоустройстве.

Об этом сообщает «Чемпионат», не уточняя, кто именно заинтересован в услугах Черчесова.

9 июля 57-летний специалист оставил пост главного тренера сборной России, который он занимал с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

На клубном уровне Черчесов работал в «Спартаке», «Динамо», «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре» и польской «Легии».

Ранее Арустамян заявил, что РФС пока не планирует встреч с Бердыевым.