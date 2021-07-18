Арустамян заявил, что РФС пока не планирует встреч с Бердыевым

Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал о ситуации с поиском Российским футбольным союзом (РФС) нового главного тренера для сборной России по футболу.

«Вчера я случайно оказался в одной компании с Курбаном Бердыевым. Мы недолго, но интересно пообщались. Бердыев охотно говорил про российский и европейский футбол и ни слова не произнёс про сборную России. Почти все руководители РФС провели субботу в Калининграде, где смотрели матч за Суперкубок, а Бердыев находился в Москве. Так что никаких переговоров не было», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, по информации из его источников, нынешним летом Бердыев не встречался с кем-либо из представителей РФС, пока такой встречи тоже не планируется.

«Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет её возглавить. РФС по-прежнему ищет тренера, фокус — на иностранный рынок», — добавил Арустамян.

Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее Александр Дюков ответил, когда РФС определится с главным тренером сборной России.